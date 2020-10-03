Врач объяснил рост числа смертей от коронавируса в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Рост смертности от коронавируса не связан с мутацией вируса или с ухудшением течения болезни. Все дело в наложении определенных факторов, заявил «Вечерней Москве» врач-терапевт, фармаколог Андрей Кондрахин.

За сутки в Москве умерли 32 человека с диагнозом «коронавирус». Такие же показатели были только в июле, когда ежедневный прирост новых случаев был более существенным:

— Дело в том, что сейчас друг на друга наложились две условные линии из тех, кто попал в больницы еще летом, но так и не выписался, и тех, кто начал поступать сейчас. К сожалению, некоторые больные провели долгое время в реанимациях, не смогли победить болезнь, потому сейчас для них все кончается естественно и печально. Одновременно с этим начался рост заболеваемости, в отделения стало поступать больше новых людей, некоторые из которых оказываются тяжелыми. Получается, что статистически смертность не увеличилась — выросло только число людей, одновременно скончавшихся.

К сожалению, по словам Кондрахина, не всем удается справиться с болезнью, несмотря на то, что за жизни многих пациентов врачи боролись долгие недели. Тем не менее всплеска смертности не фиксировалось — ситуация развивается в общих трендах, заключил врач.

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