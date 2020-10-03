Врач оценил способность коронавируса проникнуть в дом через открытое окно

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Если мимо открытого окна вашей квартиры будет проходить человек с коронавирусом и даже если он покашляет, вероятность того, что COVID-19 проникнет в помещение, практически отсутствует. Об этом в разговоре в «Вечерней Москвой» заявил врач-терапевт, фармаколог Андрей Кондрахин.

— Если вдруг вокруг вашей форточки соберется тысяча больных коронавирусом и начнет усиленно чихать вам в окно, то вероятность того, что вирусные частицы попадут в квартиру действительно есть, — замечает Кондрахин. — А вот естественным путем болезнь в форточку, конечно, проникнет вряд ли. Мы не зря постоянно говорим о необходимости соблюдения социальной дистанции в полтора метра. Дальше вирус просто не долетает. А от пешеходов до окна даже на первом этаже расстояние приличное.

Кроме того, на помощь здесь придут и законы физики, объясняет медик. Когда мы открываем окно, горячий воздух вылетает наружу, то есть не засасывается внутрь, а наоборот, пояснил Кондрахин. Получается, по его словам, еще одно естественное препятствие для проникновения вируса в помещение.

Между тем в столице растет число заболевших коронавирусом. Всего за сутки было выявлено 2884 новых случая болезни. Многие горожане ответственно подходят к соблюдению мер профилактики и стараются реже выходить за пределы квартиры.

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