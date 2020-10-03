Правительство РФ одобрило выплаты медикам за помощь больным COVID-19

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Кабмин России одобрил выделение бюджетных средств на выплаты медикам, которые оказывают помощь больным коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства РФ в субботу, 3 октября.

Уточняется, что распоряжение поможет «обеспечить материальное стимулирование медицинских работников», которые работают с больными COVID-19. Выплаты способны улучшить качество оказания медпомощи.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости в октябре обеспечить финансирование доплат медицинским работникам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

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