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За сутки в России зафиксировали 9859 новых случаев коронавируса
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За сутки в России зафиксировали 9859 новых случаев коронавируса

Вероника Кузьминова

Здоровье

За последние сутки в России выявлено 9 859 случаев COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 3 октября.

Новых заболевших выявили во всех 85 регионах страны. Из общего числа заразившихся у 27 процентов не наблюдаются симптомы инфекции.

За сутки в России зафиксировали 9859 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев выявлено в Москве — 2884, в Санкт-Петербурге — 358. В больницы Московской области поступили 259 пациентов, в Ростовском регионе заболели 219 человек.

За сутки в России зафиксировали 9859 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

За сутки от коронавируса умерли 174 человека, полностью выздоровели — 5 563.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в Москве. Он отметил, что впервые в мире в России была создана уникальная система по отслеживанию состояния пациентов после вакцинации.

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