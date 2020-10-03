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Число тестов на COVID-19 в России превысило 47 миллионов
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Число тестов на COVID-19 в России превысило 47 миллионов

Вероника Кузьминова

Здоровье

Более 47,2 миллиона тестов на коронавирус провели в России за все время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в субботу, 3 октября.

За сутки медики провели 423 тысячи тестов по всей стране. Под меднаблюдением остается 226 435 человек, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в Москве. Он отметил, что впервые в мире в России была создана уникальная система по отслеживанию состояния пациентов после вакцинации.

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