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Еще 32 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Еще 32 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Юлия Курганова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 32 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 5314 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в пятницу, 2 октября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать специалиста, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что главврач скорой помощи Москвы отметил рост вызовов в связи с коронавирусом.

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