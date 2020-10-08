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Disney показал бодипозитивную версию Золушки
Фото: Disney

Disney показал бодипозитивную версию Золушки

Захар Чайченко

Кино

В Disney продемонстрировали новую версию персонажа Золушки из книги американской писательницы Джули Мерфи. Эта Золушка стала иконой бодипозитива из-за ее размеров плюс-сайз, передает портал Вести.ру.

В новой интерпретации детской сказки Золушка работает дизайнером, а ее мачеха — продюсером реалити-шоу. Соответственно, она становится участницей в шоу своей мачехи и единственной конкурсанткой больших размеров, что вызывает фурор у аудитории. Параллельно Золушка встречает своего принца. Судя по обложке, теперь его очередь терять туфельку.

Disney планирует целую серию таких «взрослых» экранизаций книг о принцессах «Диснея» в современности.

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Уолт Дисней«Золушка»бодипозитив
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