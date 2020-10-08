СМИ: Альпинист в Крыму потерял сознание и упал со склона

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Альпинист из Липецка потерял сознание и скатился со склона в Крыму. Об этом сообщает издание stv92.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 8 октября. В момент происшествия мужчина находился на горе Палвани-Оба-Диметраки под Судаком. После падения он не смог передвигаться самостоятельно и понадобилась помощь спасателей.

Мужчину обнаружили на труднодоступном участке местности со сложным скальным и сыпучим рельефом юго-западного склона горы. Прибывшие спасатели зафиксировали пострадавшему шейный отдел жестким воротником. После его перевезли в приемное отделение Судакской городской больницы.

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