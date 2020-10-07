Прокуратура проверит обстоятельства смерти 10-летнего мальчика в Москве

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Люблино Карта всех событий

Правоохранители организовали проверку после обнаружения тела ребенка под окнами жилого дома на юго-востоке столицы. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры.

Инцидент произошел в районе Люблино.

— Под окнами многоэтажного жилого дома обнаружено тело 10-летнего мальчика, проживавшего с родителями в квартире на 12 этаже, с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, — отметили в ведомстве.

Прокуроры оценят исполнение требований законодательства и несовершеннолетних и выполнение родителями своих обязанностей. При необходимости будут приняты меры реагирования.

На место происшествия прибыл первый заместитель Люблинского межрайонного прокурора Александр Орлов. Прокуратура столицы будет контролировать результаты проверки, говорится на официальном сайте надзорного ведомства.

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