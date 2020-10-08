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Прием заявок на конкурс «Доброволец Москвы — 2020» продлили до 18 октября
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

Прием заявок на конкурс «Доброволец Москвы — 2020» продлили до 18 октября

Кирилл Николаев

Город

В столице до 18 октября включительно продлили прием заявок на конкурс «Доброволец Москвы — 2020». Подобное решение было принято из-за большого количества желающих.

По словам председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой, конкурс проходит уже в шестой раз. В этом году организаторы решили добавить несколько номинаций.

— Для благотворительных организаций появилась номинация «Спасибо», где они могут представить своих лучших волонтеров, — цитирует Драгунову официальный сайт мэра Москвы.

Всего в конкурсе представлено восемь номинаций. Мероприятие пройдет в четыре этапа. Первый стартовал 17 августа и завершится 20 октября. За это время добровольцы могут пройти базовое и тематическое обучение и поучаствовать в мероприятиях в качестве волонтеров. Подать заявку можно на сайте конкурса.

Читайте также: Екатерина Драгунова: Количество волонтеров в столице постоянно растет

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