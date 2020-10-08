Футболисты сборной России уступили Швеции в товарищеском матче

Фото: Twitter-аккаунт сборной России по футболу

Футболисты сборной России уступили команде Швеции в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:2.

В составе сборной Швеции забитыми мячами отметились Александер Исак и Маттиас Юханссон. Подопечные Станислава Черчесова ответили лишь одним забитым голом. Отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. Этот мяч стал первым для 23-летнего форварда в футболке национальной команды.

В следующем матче сборная России сыграет против команды Турции в Лиге наций. Игра пройдет в Москве в воскресенье, 11 октября.

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