Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, МКАД, 47-й километр Карта всех событий

Один человек пострадал в результате ДТП на МКАД. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Инцидент произошел в четверг, 8 октября, на 47-м километре МКАД. По предварительной информации, столкнулись двое машин. Врачи оказывают помощь одному из участников столкновения. В ближайшее время они примут решение, необходима ли госпитализация.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД.

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