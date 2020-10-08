Инфляция в Венесуэле с начала 2020 года превысила 1400 процентов

Фото: pixabay.com

Рост цен в Венесуэле за девять месяцев текущего года превысил 1400 процентов. Соответствующие данные опубликовал комитет по финансам Национальной ассамблеи (однопалатный парламент — прим. «ВМ») в четверг, 8 октября. Данный орган контролируют политические оппоненты президента страны Николаса Мадуро и его правительства.

Отмечается, что в годовом выражении рост цен составил 3 246 процента, передает ТАСС.

В феврале 2020-го Центральный банк Венесуэлы сообщил, что инфляция в 2019-м в стране составила 9 585,5 процента. При этом по данным венесуэльских парламентариев, рост цен в минувшем году составил 7 374,4 процента.

Стоит отметить, что Венесуэла в последние годы переживает серьезный социально-экономический кризис. Он сопровождается гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, а также дефицитом товаров первой необходимости. По информации ООН, из страны уже уехали примерно 4,5 миллиона человек.

Читайте также: США ввели санкции против президента Венесуэлы Мадуро и иранского минобороны