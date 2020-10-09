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В России предложили разработать ГОСТы для экоигрушек
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В России предложили разработать ГОСТы для экоигрушек

Татьяна Плотникова

Общество

Глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина рассказала, что в стране может появиться государственный стандарт для экологически чистых игрушек.

В настоящее время российское законодательство не регламентирует качество экологически чистых детских товаров, требования к их натуральности, а также безопасности для окружающей среды. При этом в продаже такие товары уже есть.

По мнению Цицулиной, новый ГОСТ поможет убрать несоответствие.

В стандарте предлагается описать требования к сырью и красителям, а также к процессу производства экоигрушек. В частности, в ГОСТе предлагается обозначить, что такие товары следует производить из натуральных материалов, причем можно допустить использование пластмассы, но она должна быть произведена из растительных полимеров.

Экоигрушки можно будет направлять на вторичную переработку, это позволит выпускать товары, которые не наносят вреда экологии.

В проработке нового ГОСТа, по словам Цицулиной, будут участвовать специалисты Министерства промышленности и торговли, а также Росстандарта, пишут «Известия».

Ранее воспитатели дали советы, как подготовить ребенка к детскому саду.

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ГОСТ#игрушкаэкология
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