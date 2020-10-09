Регина Тодоренко анонсировала первую совместную песню с Владом Топаловым

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что готовит к выпуску первую совместную песню с мужем, певцом Владом Топаловым.

Как написала звезда в своем Instagram, премьера песни под названием «Часовые пояса» состоится 9 октября.

Тодоренко призналась, что очень волновалась во время записи трека, причем получилось «трогательно и нежно».

Ранее Регина Тодоренко поделилась впечатлениями от тренировок на льду.

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