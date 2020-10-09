Регина Тодоренко анонсировала первую совместную песню с Владом Топаловым
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что готовит к выпуску первую совместную песню с мужем, певцом Владом Топаловым.
Как написала звезда в своем Instagram, премьера песни под названием «Часовые пояса» состоится 9 октября.
Тодоренко призналась, что очень волновалась во время записи трека, причем получилось «трогательно и нежно».
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Если в любви люди могут создать что-то прекрасное, то это наверняка ДЕТИ и ПЕСНИ ❤️. Совсем скоро 9го октября мы премьерим нашу с @vladtopalovofficial ПЕРВУЮ совместную песню #ЧАСОВЫЕПОЯСА Я волнуюсь так же, как океан в непогоду 🌊. Сердце вылетало из груди , когда мы записывали строчки песни. Так трогательно и нежно давно уже не звучало на fm-волнах. Все «туц-туц-тыц-тыс»😆, а сейчас так хочется тепла и «настоящности». Ловите наш первый дуэтный трек уже в пятницу ❤️ Огромная благодарность: и Автор песни - @darya.cuznetsova (наше вдохновение) DOP - @hoiroraito
Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)
Ранее Регина Тодоренко поделилась впечатлениями от тренировок на льду.
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