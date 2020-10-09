ОПЕК предсказала окончание эпохи нефти для развитых стран

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Снижение потребления нефти может начаться в развитых странах в 2040 году. Об этом заявили в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Согласно докладу World Oil Outlook, государства, которые входят в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выйдут на плато по использованию черного золота через 20 лет. Оно составит порядка 47 миллионов баррелей за сутки. Потом объем потребления начнет снижаться. К 2045 году за сутки будут использовать 35 миллионов баррелей.

Параллельно с этими процессами в развивающихся странах объемы пользования нефтью будут повышаться. Причина этого — рост населения и увеличение среднего класса. Больше всех потреблять нефть будет Индия — 74,3 миллиона баррелей за сутки. Эта страна станет лидером по импорту ресурса.

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