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Курс рубля начал расти к доллару и евро
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Курс рубля начал расти к доллару и евро

Виктория Родимкина

Экономика

Курс рубля начал расти к доллару и евро на фоне позитивной динамики котировок нефти марки Brent. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, опубликованные в понедельник, 5 октября.

Так, российская валюта в начале торгов растет более чем на 20 копеек.

Курс доллара расчетами на «завтра» на 10:03 по московскому времени снизился на 23 копейки и составляет 77,97 рубля. Курс евро снизился на 27 копеек. Теперь он составляет 92,36 рубля.

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