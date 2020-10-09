Роскачество объяснило, как выбрать свежие куриные яйца в магазине

Фото: http://pixabay.com

Специалисты Роскачества считают, что при выборе яиц есть важные нюансы. Потребителю нужно знать несколько простых правил, чтобы выбрать правильную продукцию.

Согласно российским стандартам, на каждом яйце, произведенном на птицефабрике, должна быть маркировка, которая состоит из букв и цифр. Они могут быть синими или красными.

Буква «Д» обозначает, что яйцо является диетическим. В данном случае маркировка наносится красными чернилами. Буква «С» означает, что яйцо — столовое. Они маркируются синим цветом и хранятся до 25 дней вне холодильника и до 120 — в холодильнике.

Многие производители также маркируют свою продукцию фразой «яркий желток». Насыщенный цвет желтка, как правило, имеют яйца деревенских кур, которые росли на воле. У фабричных кур цвет желтка будет светло-желтый.

Эксперты Роскачества рассказали, что диетические яйца хранятся не более семи суток при температуре от нуля до 20 градусов и относительной влажности воздуха 85–88 процентов. При таких же условиях от восьми до 25 дней хранятся столовые яйца.

Если не указан срок годности, то проверить свежесть куриного яйца можно, опустив его в воду. Если оно тонет, то свежее, а если поднимается или плавает на поверхности, это значит, что яйцо не первой свежести.

Читайте также: Эксперты Роскачества составили топ-10 лучших сухих детских каш