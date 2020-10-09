Мосгорпарк возобновил работу проекта «Детская площадка онлайн»

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Проект Мосгорпарка «Детская площадка онлайн» возобновил свою работу на время школьных каникул. С 13 по 17 октября творческие мастер-классы, уроки и сказочный квест пройдут в дистанционном формате на платформе Zoom.

Большинство занятий рассчитано на детей в возрасте от шести до 12 лет. Для того чтобы стать участником мероприятия, необходимо зарегистрироваться на платформе.

Столичных школьников шести лет приглашают на музыкальное занятие, которое состоится 13 октября. Урок по методике «Воспитание искусством» будет проводить педагог Валерия Жакулина. На занятии участники сочинят сказку и исполнят свою импровизацию.

Мастер-класс по сторителлингу для школьников до 12 лет пройдет 14 октября под руководством команды профессиональных сценаристов. Ребята научатся делать эффектные снимки на смартфон, а также рассказывать увлекательные истории.

Урок по уличным танцам ждет детей 15 октября. Они научатся основам хип-хопа, хауса, поппинга, брейк-данса и другим видам. Дети освоят базовые движения и узнают, что такое ритм и темп, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Научиться легко запоминать стихи, а также подбирать рифмы учащиеся смогут 16 октября на мастер-классе «Секреты памяти». Для детей от шести до 12 лет будет работать педагог одного из столичных центров интеллектуального развития.

Завершением программы станет квест «Путешествие в мир сказок», который рассчитан на школьников от шести до 12 лет. Участники встретятся с главным хранителем сказок и попробуют победить злую королеву. Трансляция пройдет 17 октября.

Проект «Детская площадка онлайн» был открыт в начале мая. Его задача — помочь родителям поддерживать привычный распорядок дня ребенка, а также дать возможность для социализации.

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