Новые сервисы для педагогов и учащихся появились в МЭШ

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Виртуальный тренажер «Яндекс.Репетитор» и голосовой помощник «Алиса» появились в Московской электронной школе. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования.

Отмечается, что с помощью виртуального тренажера школьники могут сдать пробный экзамен и оценить уровень своих знаний. Голосовой помощник напомнит расписание уроков, а также подскажет домашнее задание.

— В каталоге можно найти познавательные материалы «Учи.ру», Skyeng, «Российского учебника» и других платформ. Теперь учителя столичных школ могут прикреплять к цифровым домашним заданиям тесты виртуального тренажера «Яндекс.Репетитор», — уточнилив пресс-службе.

«Яндекс.Репетитор» является сервисом, который помогает учащимся самостоятельно готовиться к ЕГЭ и проверочным работам. Задания, представленные там, аналогичны тем, что используют в настоящих экзаменах. Тысячи тренировочных упражнений доступны по каждому предмету. После выполнения работы школьники смогут детально разобрать материал.

Сервис «Алиса» распознает речь пользователя и имитирует диалог. Он может помочь найти ответы на вопросы школьников, пользуясь информацией Сети. Робот подскажет учащимся расписание уроков, расскажет об их оценках, а также уточнит домашнее задание, передает официальный сайт мэра Москвы.

Московская электронная школа (МЭШ) — цифровая образовательная платформа с широким набором сервисов для учителей, учеников, родителей и управленческих команд школ. В настоящее время на платформе собраны почти 50 тысяч сценариев уроков, 1,5 тысячи электронных учебников, 124 тысячи интерактивных образовательных приложений, 55 тысяч тестов и 4,7 тысячи видеоуроков.

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