Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Московская электронная школа (МЭШ) представила подборку приложений по физике из своей библиотеки к 135-летию со дня рождения Нильса Бора, лауреата Нобелевской премии и основоположника первой квантовой теории атома.

Так, например, в приложении «Ученые-физики и их эксперименты» пользователи смогут узнать о значимых открытиях в области физики, а также об их авторах.

Приложение «Радиоактивные превращения» посвятят теме атомов радиоактивных веществ, а также разгадке превращений, передает официальный сайт мэра Москвы.

Московская электронная школа (МЭШ) — цифровая образовательная платформа с широким набором сервисов для учителей, учеников, родителей и управленческих команд школ. В настоящее время на платформе собраны почти 50 тысяч сценариев уроков, 1,5 тысячи электронных учебников, 124 тысячи интерактивных образовательных приложений, 55 тысяч тестов и 4,7 тысячи видеоуроков.

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