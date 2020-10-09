Москвичи подали более пяти тысяч заявок на участие в проекте «Наше дерево»

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Жители столицы подали более пяти тысяч заявок на участие в проекте «Наше дерево» этой осенью. Именные растения появятся на 26 парковых территориях города. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в 2020 году молодые родители чаще всего выбирали липу (2177 деревьев). Также популярными стали клен (822 дерева), сосна (718 деревьев) и ива (617 деревьев).

— В прошлом году по заявкам горожан мы высадили две тысячи деревьев, в этом году получили в 2,5 раза больше заявок. Поэтому было принято решение о высадке таких именных деревьев дважды в год: весной и осенью. В столичных парках уже подготовлены места с запасом — для более чем 20 тысяч деревьев, — цитирует Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.

«Наше дерево» является социально значимым проектом по озеленению города. Он направлен на улучшение экологии и сохранение семейных ценностей. Столичные семьи, где дети появились после 1 января 2019 года, могут высадить в парке дерево в честь рождения малыша. Подать заявку необходимо до того, как ребенку исполнится три года.

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