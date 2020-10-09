Обновления вышли в мобильном приложении «Дневник МЭШ»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В мобильном приложении «Дневник МЭШ» вышли обновления. Теперь пользователи смогут заходить туда с планшетов, выполнять авторизацию с помощью СМС, следить за расписанием в компактном режиме, настраивать цвет экрана и время уведомлений об оценках и домашних заданиях.

Также школьникам станет гораздо легче пользоваться «Дневником МЭШ» с функцией «Темная тема», которую представили в приложении. Такое оформление внешне привлекательно и популярно у учащихся.

Войти в приложение теперь можно не только с помощью данных личного кабинета, но и по номеру телефона. Сначала необходимо ввести номер, а потом код, который придет в СМС.

Расписание, представленное в приложении, может быть стандартным и компактным. При выборе первого добавляется фамилия, имя и отчество учителя, а также длительность перемен между занятиями. При компактном расписании на экране отображается информация о предмете, время урока и номер кабинета.

Также среди обновлений выделяют возможность настроить время push-уведомлений об оценках за день и домашнем задании на следующий день. Теперь родители смогут получать сведения об этом в любое время, передает официальный сайт мэра Москвы.

Московская электронная школа (МЭШ) — цифровая образовательная платформа с широким набором сервисов для учителей, учеников, родителей и управленческих команд школ. В настоящее время на платформе собраны почти 50 тысяч сценариев уроков, 1,5 тысячи электронных учебников, 124 тысячи интерактивных образовательных приложений, 55 тысячи тестов и 4,7 тысячи видеоуроков.

Читайте также: Анастасия Ракова рассказала об обновлении Московской электронной школы