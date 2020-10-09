Столичным предпринимателям продлили прием заявок на два акселератора

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Представителям социального предпринимательства и спортивного бизнеса продлили прием заявок на участие в профильных акселераторах до 16 октября. Об этом заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В столице проведут два акселератора: для социальных проектов и спортивного бизнеса. Первый поможет тем предпринимателям, которые решают значимые для общества задачи. Второй акселератор помогает развитию фитнес-клубов, веревочных парков и йога-студий.

— Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт относятся к отраслям, признанным российским правительством наиболее пострадавшими из-за пандемии. Социальное предпринимательство также является одной из уязвимых категорий бизнеса, — приводятся слова Фурсина на официальном сайте мэра Москвы.

Поэтому, по словам главы Департамента, этим двум сферам нужна помощь для развития своих проектов. Во время занятий участники изучат на практики инструменты для управления бизнесом и будут еженедельно ставить задачи для развития своего дела. В последний день акселератора предприниматели представят свои проекты потенциальным инвесторам. К участию допускаются только зарегистрированный на территории Москвы бизнес. Подать заявку можно на сайте mbm.mos.ru.

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