Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичным предпринимателям продлили прием заявок на два акселератора
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Столичным предпринимателям продлили прием заявок на два акселератора

Вероника Кузьминова

Город

Представителям социального предпринимательства и спортивного бизнеса продлили прием заявок на участие в профильных акселераторах до 16 октября. Об этом заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В столице проведут два акселератора: для социальных проектов и спортивного бизнеса. Первый поможет тем предпринимателям, которые решают значимые для общества задачи. Второй акселератор помогает развитию фитнес-клубов, веревочных парков и йога-студий.

— Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт относятся к отраслям, признанным российским правительством наиболее пострадавшими из-за пандемии. Социальное предпринимательство также является одной из уязвимых категорий бизнеса, — приводятся слова Фурсина на официальном сайте мэра Москвы.

Поэтому, по словам главы Департамента, этим двум сферам нужна помощь для развития своих проектов. Во время занятий участники изучат на практики инструменты для управления бизнесом и будут еженедельно ставить задачи для развития своего дела. В последний день акселератора предприниматели представят свои проекты потенциальным инвесторам. К участию допускаются только зарегистрированный на территории Москвы бизнес. Подать заявку можно на сайте mbm.mos.ru.

Читайте также: Более 16 миллиардов рублей кредитов получили столичные предприниматели с начала года

бизнеспредпринимателиАлексей Фурсин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Художества Евгении Васильевой: рисуй, воруй, люби

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Синоптикам спасибо за ошибку

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Михаил Жванецкий: уйти нельзя остаться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На гены надейся, сам не плошай

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Идеальный шторм: время затянуть пояса

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Писатель, который всех раздражает

Все мнения
О проекте