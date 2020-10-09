Нобелевскую премию мира получила продовольственная программа ООН

Фото: twitter.com/NobelPrize

Нобелевскую премию мира за 2020 год вручили Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций (ООН). Лауреата назвала в пятницу, 9 октября, председатель нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

Награду вручили за усилия в борьбе с голодом, вклад в достижение мира в зонах конфликтов, а также за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по химии вручили за новый метод изменения генома. Также названы имена победителей Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

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