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Нобелевскую премию мира получила продовольственная программа ООН
Фото: twitter.com/NobelPrize

Нобелевскую премию мира получила продовольственная программа ООН

Кирилл Николаев

В мире

Нобелевскую премию мира за 2020 год вручили Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций (ООН). Лауреата назвала в пятницу, 9 октября, председатель нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

Награду вручили за усилия в борьбе с голодом, вклад в достижение мира в зонах конфликтов, а также за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по химии вручили за новый метод изменения генома. Также названы имена победителей Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

Читайте также: Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космологии

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