Запашный не смог сдержать слез во время рассказа о своем умершем тигре

Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Российский дрессировщик Эдгард Запашный в интервью актеру Владиславу Манучарову рассказал, испытывает ли дрессировщик жалость к животным. Запашный не смог сдержать слез, рассказывая о своем любимом тигре Мартине, который умер в 18 лет.

— Ты не представляешь, что творится с людьми, когда их животные уходят. Одно дело, когда это старость, а другое — когда ничего сделать не можешь. У меня был любимый тигр Мартин, и вдруг в 18 лет он отказывается есть. Он ходит, дышит, он толстый. Два–три дня проходит — ты берешь анализ крови, но он ничего не показывает, врачи ничего понять не могут. УЗИ ничего не показывает. Он умирает. И ты пять дней, как идиот, ничего не можешь делать. А он просто состарился... Тигриная смерть, — рассказал Запашный.

Дрессировщик заявил, что было невозможно что-то сделать, это нужно было просто принять.

— Это, наверное, и есть любовь, — отметил собеседник.

Во многих интервью Запашный призывает не очеловечивать животных, чтобы было легче их отпускать, но Мартина до сих пор не может забыть и не перестает разговаривать с ним.

Видео опубликовано на YouTube.

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