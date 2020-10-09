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Малышева дала рекомендации по одежде в зимний сезон
Фото: youtube.com / Жить Здорово!

Малышева дала рекомендации по одежде в зимний сезон

Елена Плешивцева

Здоровье

Российский врач и телеведущая Елена Малышева дала рекомендации по одежде в зимний сезон, сообщает Nation News.

— Помните, что зима — это всегда спазм сосудов. А значит, и повышение давления. Поэтому если готовите к зиме сердце, то должны измерять давление и держать его в норме, — уточнила Малышева в своем Instagram.

Зимой же врач советует обязательно носить перчатки или варежки, а также делать прививку от гриппа.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что прививку от гриппав торговых центрах в Московской области сделали около 25 тысяч человек. Пункты вакцинации в ТЦ региона работают с конца сентября и находятся в 23 муниципалитетах. При наличии полиса ОМС жители Подмосковья могут получить прививку бесплатно.

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