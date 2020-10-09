Названы самые популярные направления у москвичей с помощью служб каршеринга

Фото: Игорь Генералов / «Вечерняя Москва»

Жители столицы в сентябре чаще всего использовали каршеринг для поездок в аэропорт и по магазинам. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что из аэропорта Внуково каждый день на машинах каршеринга уезжает больше всего людей. Второе место занял аэропорт Домодедово, третье — торговый центр «Авиапарк».

За сутки жители столицы на автомобилях каршеринга совершали в среднем шесть поездок, средняя продолжительность одной — почти час.

Ранее стало известно, что по сравнению с прошлым годом на городских дорогах на шесть процентов увеличилось количество автомобилей. Так, машин стало больше на 200 тысяч. Уточняется, что данный факт отражается и на дорожной загруженности.

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