Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы самые популярные направления у москвичей с помощью служб каршеринга
Фото: Игорь Генералов / «Вечерняя Москва»

Названы самые популярные направления у москвичей с помощью служб каршеринга

Юлия Ямпольская

Транспорт

Жители столицы в сентябре чаще всего использовали каршеринг для поездок в аэропорт и по магазинам. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что из аэропорта Внуково каждый день на машинах каршеринга уезжает больше всего людей. Второе место занял аэропорт Домодедово, третье — торговый центр «Авиапарк».

За сутки жители столицы на автомобилях каршеринга совершали в среднем шесть поездок, средняя продолжительность одной — почти час.

Ранее стало известно, что по сравнению с прошлым годом на городских дорогах на шесть процентов увеличилось количество автомобилей. Так, машин стало больше на 200 тысяч. Уточняется, что данный факт отражается и на дорожной загруженности.

Читайте также: В Дептрансе Москвы рассказали подробности о «Народном каршеринге»

аэропортыкаршерингМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнесу придется перестроиться

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Художества Евгении Васильевой: рисуй, воруй, люби

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Михаил Жванецкий: уйти нельзя остаться

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Идеальный шторм: время затянуть пояса

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте