Нонна Гришаева поделилась секретами красоты и оптимизма

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Заслуженная артистка Российской Федерации Нонна Гришаева рассказала о том, чем она занималась в период самоизоляции, а также поделилась секретами красоты и позитивного настроения, передает 5-tv.ru.

— Я работала. Не поверите: день был также расписан по минутам, потому что было огромное количество онлайн-работы, со студентами я продолжала заниматься, — сказала Гришаева.

Актриса также рассказала о новой роли в фильме «Вне зоны доступа»:

— Знаете, я прежде всего хочу сказать, что я согласилась на эту небольшую роль именно потому, что мне безумно понравился сценарий, — сообщила Гришаева.

Известно, что в этой картине она исполнит роль матери главной героини.

Кроме того, у артистки есть еще несколько картин, над которыми она работает, а также Гришаева продолжает репетировать в Театре Вахтангова в музыкальном спектакле.

Нонна Гришаева рассказала о том, что позитивный настрой ей помогает сохранять любимый фильм «Вечное сияние чистого разума», в котором главный герой говорит о том, что нужно наслаждаться каждым мгновением жизни, чем, собственно, и занимается артистка.

Помимо этого, Гришаева подчеркнула, что главный секрет ее красоты заключается в занятиях дыхательной гимнастикой и постоянной практике йоги.

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