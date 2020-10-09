Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Нонна Гришаева поделилась секретами красоты и оптимизма
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Нонна Гришаева поделилась секретами красоты и оптимизма

Захар Чайченко

Звезды

Заслуженная артистка Российской Федерации Нонна Гришаева рассказала о том, чем она занималась в период самоизоляции, а также поделилась секретами красоты и позитивного настроения, передает 5-tv.ru.

— Я работала. Не поверите: день был также расписан по минутам, потому что было огромное количество онлайн-работы, со студентами я продолжала заниматься, — сказала Гришаева.

Актриса также рассказала о новой роли в фильме «Вне зоны доступа»:

— Знаете, я прежде всего хочу сказать, что я согласилась на эту небольшую роль именно потому, что мне безумно понравился сценарий, — сообщила Гришаева.

Известно, что в этой картине она исполнит роль матери главной героини.

Кроме того, у артистки есть еще несколько картин, над которыми она работает, а также Гришаева продолжает репетировать в Театре Вахтангова в музыкальном спектакле.

Нонна Гришаева рассказала о том, что позитивный настрой ей помогает сохранять любимый фильм «Вечное сияние чистого разума», в котором главный герой говорит о том, что нужно наслаждаться каждым мгновением жизни, чем, собственно, и занимается артистка.

Помимо этого, Гришаева подчеркнула, что главный секрет ее красоты заключается в занятиях дыхательной гимнастикой и постоянной практике йоги.

Читайте также: СМИ озвучили доходы российских звезд в Instagram

киноНонна Гришаевазаслуженный артист РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнесу придется перестроиться

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Художества Евгении Васильевой: рисуй, воруй, люби

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Михаил Жванецкий: уйти нельзя остаться

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Идеальный шторм: время затянуть пояса

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте