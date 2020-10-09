Трекер заболеваний и сервис парковок разработают участники хакатона в Москве

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Мобильную систему парковок и IT-решение для отслеживания распространения инфекций разработают участники полуфинала хакатона в рамках конкурса «Цифровой прорыв». Об этом сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Конкурс пройдет в Москве. Он будет идти непрерывно 48 часов с 16 по 18 октября. За это время разработчикам нужно будет придумать и создать решение актуальных проблем социальной сферы и бизнеса.

Например, Департамент информационных технологий Москвы поставил задачу разработать сервис, который будет фиксировать очаги заболеваемости в сезонные периоды. «Ростелеком» предлагает создать мобильную систему парковок, которая поможет найти свободное место во дворе. Также участникам нужно будет придумать новые решения в сфере образования для платформы «СберКласс».

Состязания покажут в прямом эфире. Победители хакатона получат гранты на общую сумму 3 миллиона рублей и пройдут в финал. В день старта хакатона в штабе «Общероссийского народного фронта» пройдет круглый стол с первыми лицами Центрального федерального округа. Там обсудят цифровое развитие регионов. Регистрация на хакатон завершается 12 октября.

Читайте также: Количество учащихся IT-классов в Москве увеличилось в три раза