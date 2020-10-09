Омбудсмен Москвы рассказала о состоянии девочки, которую хотела продать мать

Фото: Аккаунт Ольги Ярославской в Facebook

Новорожденная девочка, которую мать хотела продать, находится в больнице в Москве. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

По ее словам, здоровью девочки ничего не угрожает.

— Мы хотели бы разобраться в этой ситуации, потому что, если мама действительно попала в сложную жизненную ситуацию, она могла бы обратиться в соцслужбы, — цитирует Ярославскую РИА Новости.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело после того, как 25-летняя женщина пыталась продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей на востоке столицы.

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