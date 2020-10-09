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Малышева назвала три простых способа защиты от инфаркта зимой
Фото: youtube.com / Жить здорово!

Малышева назвала три простых способа защиты от инфаркта зимой

Виктория Федотова

Здоровье

Малышева дала три простых совета, чтобы подготовить сердце и сердечно-сосудистую систему к похолоданию. Она отметила, что низкой для сосудов считается температура ниже плюс 10 градусов. Из-за похолодания у человека может возникнуть инфаркт, Малышева назвала три способа защитить себя.

— Если вы вышли без перчаток, то в периферических сосудах возникает рефлекторный спазм. К сожалению, у мужчин такой спазм может развиться в сосудах сердца. В этом случае может развиться инфаркт, — отметила Малышева.

Телеведущая отметила, что женщины гораздо чаще носят перчатки или варежки, потому что в силу анатомических причин у них руки мерзнут гораздо быстрее.

— Второй совет. Оказалось, что прививка от гриппа снижает риск развития инфаркта миокарда очень существенно. Сделайте прививку от гриппа, если не хотите, чтобы вас разбил инфаркт. И последнее, помните, что зима — это всегда спазм сосудов от холода. Это означает повышение давления. Вы должны измерять давление и держать его в норме, — заявила кардиолог.

Видео опубликовано на ее странице в Instagram.

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