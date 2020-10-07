Малышева объяснила, как распознать рак у молодых людей

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российский врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, как распознать онкологию. Она напомнила о смерти голливудского актера Чедвика Боузмана, который скончался от рака толстой кишки в 43 года.

— Рак — это бессимптомная болезнь. Если появились симптомы, значит, он зашел очень далеко, — заявила Малышева.

По ее словам, нужно обращать внимание на наследственный фактор, проводить регулярную диагностику и обследования у врачей. Если специалист посчитает нужным, он сразу сделает гистологический анализ. В частности, ранний рак толстой кишки поможет выявить колоноскопия.

— Вы должны проходить это обследование минимум за 10 лет до того, как это случилось с кем-то из близких родственников, — отметила телеведущая.

Следующий рак — меланома. Артист Боб Марли умер от нее в 38 лет.

— Если у вас есть опасения касаемо меланомы, вам нужно пройти специальный скрининг у дерматолога и составить так называемый паспорт кожи. Зафиксировать все родинки в том виде, в котором они есть. С потенциально опасных взять биопсию и провести анализ, — объяснила Малышева.

Она отметила, что родимые пятна и гемангиомы не могут преобразовываться в рак, только родинки. Опасные родинки ассиметричны, с неровными краями, кровоточат. Они также имеют неоднородный цвет и растут.

Малышева напомнила об актрисе Анджелине Джоли, которая знала, что у ее матери рак груди, удалила в 2013 году молочные железы и яичники, исключив вероятность заболевания у себя.

— Генетический анализ должны сдать те женщины, чьи родственницы первой линии имели такое заболевание. Наличие определенного гена показывает, что есть маркер для развития онкологии. Обследование проводится каждые два года, — объяснила телеведущая.

Видео опубликовано на YouTube.

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