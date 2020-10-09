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«Натуральная красота»: поклонников восхитили снимки 53-летней Николь Кидман
Фото: instagram.com/nicolekidman

«Натуральная красота»: поклонников восхитили снимки 53-летней Николь Кидман

Юлия Захарова

Звезды

Поклонников очаровали фотографии голливудской актрисы Николь Кидман с кудрявыми волосами. Кадрами звезда поделилась на личной странице в Instagram.

Как многие отмечали, женщине очень идет образ — с такой прической и в стильных нарядах она выглядит значительно моложе своего возраста. Пользователи Сети признавались, что, увидев снимки, подумали, что они были сделаны давно.

— Похоже на раннюю Николь, — написала одна из подписчиц знаменитости.

Другая фанатка подчеркнула, что ее восхищают женщины ее возраста, которым удается выглядеть свежо и юно, несмотря на объемы работы и множество ежедневных обязанностей. «Звезда, потрясающие волосы»; «Натуральная красота»; «Превосходно выглядите», — комментировали фолловеры.

Комплименты Кидман сделали и известные звезды шоу-бизнеса, например актрисы Тереза Палмер, Наоми Уоттс, Молли Штерн, а также певица Марен Моррис и другие.

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