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Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления детей в Дагестане
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления детей в Дагестане

Евгения Звощик

Происшествия

Одной из возможных причин отравления детей в Дагестане могут быть некачественные продукты. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в пятницу, 9 октября.

Отмечается, что в данный момент проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий для того чтобы определить источник инфекции. Кроме того, обследуются пострадавшие дети.

— Ситуация с групповыми отравлениями детей в детских организованных коллективах Махачкалы находится на контроле Роспотребнадзора, — передает сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале за сутки поступили 42 ребенка с острой кишечной инфекцией. При этом уточнялось, что 36 детей привезли из дошкольных образовательных учреждений. Еще четверо школьники, а также двое детей, которые не посещают детсад.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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РоспотребнадзоротравлениеРеспублика Дагестан
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