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Представитель Агутина рассказала об альбоме, выдвинутом на «Грэмми»
Фото: instagram.com/agutinleonid

Представитель Агутина рассказала об альбоме, выдвинутом на «Грэмми»

Рафаэль Залян

Культура

Новый испаноязычный альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист «Грэмми» в пяти номинациях. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила представитель артиста Наталия Николенко.

По ее словам, Агутин впервые выдвигается Американской академией звукозаписи на такие серьезные позиции.

— Вы знаете, он очень счастлив, нереальные эмоции и сплошной позитив, — призналась Николенко. — Леонид работал на протяжении долгого времени над этим альбомом. Над созданием композиций работали лучшие музыканты и композиторы современности: Амори Гутьеррез, Джон Секада, Эл Ди Меола, являющийся гитаристом-виртуозом, и Диего Торрес.

Альбом написан на испанском языке, но среди композиций, как заметила собеседница «ВМ», встречаются и англоязычные песни. Николенко отметила, что выход альбома был анонсирован не только в русскоязычных изданиях. Событие освещалось даже испаноязычными изданиями и некоторыми американскими.

— Что удивительно, на работе никак не отразилась пандемия. Был создан даже отдельный канал на YouTube, где артисты подробно показывают весь процесс создания песен, этап звукозаписи и другие интересные детали, — подчеркнула представитель Агутина.

По ее словам, никто до сих пор не знает, кто сообщил информацию о пяти номинациях альбома La Vida Cosmopolita Леониду.

— Даже я не знаю, но он пообещал, что в скором времени сам раскроет все тайны и сообщит эту информацию на своей странице в Facebook, — уточнила Николенко.

Ранее Леонид Агутин на своей странице в социальной сети сообщил, что его альбом La Vida Cosmopolita выдвинут на «Грэмми».

Альбом выдвинут в номинациях «Лучший латинский поп-альбом» и «Лучший альбом года». Кроме того, композиция Just A Rainy Day, которую артист исполнил с Эл Ди Меола, представлена в номинации «Лучший дуэт».

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альбомЛеонид Агутинпремия «Грэмми»
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