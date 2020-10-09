Два пятиэтажных здания демонтировали по программе реновации в Котловке
Два пятиэтажных здания демонтировали по программе реновации в столичном районе Котловка. Об этом в пятницу, 9 октября, рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.
По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, здания демонтировали на улице Дмитрия Ульянова, дом 47, корпус 2 и дом 49, корпус 2. Все жители снесенных пятиэтажек уже переехали в новые квартиры. На месте демонтированных объектов появятся новые дома по программе реновации, сообщает агентство городских новостей «Москва».
В пресс-службе добавили, что при демонтаже всех расселенных по программе реновации жилых домов используют технологию «умного сноса».
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