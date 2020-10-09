Два пятиэтажных здания демонтировали по программе реновации в Котловке

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова, 47к2 Карта всех событий

Два пятиэтажных здания демонтировали по программе реновации в столичном районе Котловка. Об этом в пятницу, 9 октября, рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, здания демонтировали на улице Дмитрия Ульянова, дом 47, корпус 2 и дом 49, корпус 2. Все жители снесенных пятиэтажек уже переехали в новые квартиры. На месте демонтированных объектов появятся новые дома по программе реновации, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что при демонтаже всех расселенных по программе реновации жилых домов используют технологию «умного сноса».

Читайте также: Дом по программе реновации в Царицыне достроят в этом году