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Два пятиэтажных здания демонтировали по программе реновации в Котловке
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Два пятиэтажных здания демонтировали по программе реновации в Котловке

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова, 47к2 Карта всех событий

Два пятиэтажных здания демонтировали по программе реновации в столичном районе Котловка. Об этом в пятницу, 9 октября, рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, здания демонтировали на улице Дмитрия Ульянова, дом 47, корпус 2 и дом 49, корпус 2. Все жители снесенных пятиэтажек уже переехали в новые квартиры. На месте демонтированных объектов появятся новые дома по программе реновации, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что при демонтаже всех расселенных по программе реновации жилых домов используют технологию «умного сноса».

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