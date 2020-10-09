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Семейный психолог дала советы, как не развестись после рождения ребенка
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Семейный психолог дала советы, как не развестись после рождения ребенка

Елена Плешивцева

Общество

Семейный психолог Наталья Наумова дала советы, как не развестись после рождения ребенка, в беседе с Nation News.

По мнению эксперта, россияне начинаются задумываться о разводе после рождения первенца. В первый год жизни малыша женщине кажется, что она не получает от мужа необходимой поддержки.

— Женщина обижается, что муж ей не помогает, у нее изменяется гормональный фон, ей нужна опека и поддержка. Если в этот момент мужчина чувствует эту зависимость и начинает не уважать женщину, то у нее начинает закладываться база для развода, — уточнила Наумова.

В свою очередь, мужчине в это время начинает казаться, что жена больше занята новорожденным, чем им. Муж обижается, считает, что его использовали. Психолог рекомендует паре как можно чаще говорить о своих проблемах, эмоциях, переживаниях. Это поможет сохранить брак.

А в Подмосковье запустили проект «БиблиоНяня», который пройдет в библиотеках региона, сообщает пресс-служба минкультуры Московской области. Родители могут оставить детей на несколько часов с педагогами и психологами и отправиться в магазин или на романтическое свидание, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Читайте также: Кабмин РФ выделит семьям с детьми около 10 миллиардов рублей

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