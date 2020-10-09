«Вы молодцы!»: Тодоренко и Топалов выпустили совместную песню

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Звездная пара Влад Топалов и Регина Тодоренко записали первую совместную песню «Часовые пояса». Супруги выложили ее в соцсети, собрав сотни поздравлений и комментариев от поклонников.

— Если в любви люди могут создать что-то прекрасное, то это наверняка дети и песни, — отметила Регина на своей странице в Instagram.

Топалов подчеркнул, что внутри него всегда было ощущение, «что должно прийти время.... должна прийти песня».

— Это должно быть что-то, что родится естественно, а не потому что «надо»! — объяснил артист.

Поклонники пришли в восторг от голоса популярного блогера и похвалили артистов за проникновенную песню.

«Очень красивая песня, у Регины безумно красивый голос»; «Вы молодцы, счастья вам!»; «Отличные слова, прекрасная музыка! Люблю, чтобы в песне был смысл, были чувства! В вашей есть 100 процентов!»

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