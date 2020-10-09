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Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до поселка Северный в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до поселка Северный в 2022 году

Кирилл Николаев

Город

Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до поселка Северный в 2022 году. Об этом в пятницу, 9 октября, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время ведется проходка тоннелей от станции «Селигерская». Работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии планируется завершить в 2022 году. На новом участке откроют станции «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех», сообщает Интерфакс.

Загрутдинов добавил, что на платформе «Лианозово» организуют комфортный переход на одноименную железнодорожную станцию.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о строительстве второго тоннеля на участке Люблинско-Дмитровской линии

МетроЛюблинско-Дмитровская линияМосква
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