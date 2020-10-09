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Двое детей и взрослый пострадали при ДТП в Московской области
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Двое детей и взрослый пострадали при ДТП в Московской области

Юлия Захарова

Происшествия

Три человека получили травмы в результате ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Московской области. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Инцидент произошел на 45-м километре дублера Киевского шоссе.

— В 17:24 поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля Ford и маршрутного такси «Газель». В результате ДТП пострадали три человека, — отметили правоохранители.

Как уточняется, пострадавшие являются пассажирами маршрутки, двое из них несовершеннолетние.

На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб, подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются, передает агентство городских новостей «Москва».

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