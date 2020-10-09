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Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

Один человек погиб и один пострадал в аварии в Одинцовском городском округе. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

Там отметили, что инцидент произошел в 11:50 на дороге Шихово — Шарапово — Кубинка в районе села Шарапово.

— Произошло столкновение такси Hyundai и автобуса ЛИАЗ. В результате один человек погиб и один пострадал, — уточнили в пресс-службе.

На данный момент на месте аварии работают экстренные службы, а также ведется проверка для установления подробностей ДТП, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате ДТП на МКАД. Инцидент произошел в четверг, 8 октября, на 47-м километре МКАД. По предварительной информации, столкнулись два автомобиля.

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