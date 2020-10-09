Барбер и стилист рассказала, как мужчинам отрастить густую бороду

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Мужчины стремятся отрастить бороду, чтобы следовать моде и, конечно, нравиться женщинам — ведь для многих из них растительность на лице является признаком брутальности и силы. О том, как правильно ухаживать за бородой, рассказала парикмахер-стилист, барбер Снежана Любимова.

Она пояснила, что некоторым мужчинам не суждено иметь густую растительность.

— Тут и национальная принадлежность, далее генетика, гормональный фактор. Обязательно нужно анализировать: возможно, борода никогда и не была густой, а может, все было хорошо, а потом появились проблемы, — отметила специалист.

По словам барбера, вред наносит ряд таких факторов, как неправильное бритье, гормональный сбой, игнорирование средств для ухода, а также неправильное питание, стресс и вредные привычки.

В среднем, бороду можно отрастить за полгода, длительность процесса зависит от индивидуальных особенностей мужского организма. Однако ускорить его можно, посетив врача и исключив наличие кожных заболеваний. Кроме того, стоит обратить внимание на рацион: употреблять продукты, богатые витаминами А, D, В, Е, С. Помогут и занятия спортом, которые способствуют выработке тестостерона, влияющего на появление растительности.

Если же щетина отрастает неравномерно, необходимо обратиться к профессиональному барберу, который придаст будущей бороде необходимую форму. Поддерживать результат дома можно с помощью уходовых средств, пилинга и масок с красным перцем или горчицей, сообщает ФАН.

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