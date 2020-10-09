Взрыв резервуара с мазутом произошел в жилом квартале Бейрута

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Резервуар с мазутом взорвался в жилом квартале Тарик-эль-Джедида на западе Бейрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Уточняется, что в результате взрыва начался сильный пожар. Прибывшие на место инцидента спасатели пытаются потушить возгорание. В свою очередь, военнослужащие ливанской армии и волонтеры гражданской обороны эвакуируют людей из ближайших к месту взрыва домов.

По предварительной информации, в результате происшествия были ранены два человека — рабочие из Сирии и Бангладеш. Также сообщается о других пострадавших, которые отравились углекислым газом.

В Сети появилось видео с места взрыва. На кадрах видно большое количество людей на улице, а также осколки стекла, камни и другие предметы, разбросанные на асфальте.

Напомним, в начале августа мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута. Перед этим был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. Затем произошел взрыв и повалил дым красного цвета. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб позже заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Данный инцидент стал настоящей трагедией для жителей столицы Ливана.

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