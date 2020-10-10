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Один человек пострадал при аварии на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Один человек пострадал при аварии на МКАД

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 48-й километр Карта всех событий

В результате дорожно-транспортного происшествия на Московской кольцевой автодороге один человек получил травмы.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел, авария произошла на 48-м километре МКАД в районе Боровского шоссе. Столкнулись пять машин.

Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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