Один человек пострадал при аварии на МКАД
Россия, Москва, МКАД, 48-й километр Карта всех событий
В результате дорожно-транспортного происшествия на Московской кольцевой автодороге один человек получил травмы.
Как уточнили в пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел, авария произошла на 48-м километре МКАД в районе Боровского шоссе. Столкнулись пять машин.
Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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