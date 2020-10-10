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Более 8 тысячам жителей Японии рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна
Фото: twitter.com/CGTNOfficial

Более 8 тысячам жителей Японии рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

Вероника Кузьминова

Происшествия

Около 8,8 тысячи жителей Японии получили рекомендации об эвакуации из своих домов из-за тайфуна «Чан-хом». Об этом сообщила местная администрация.

Мер безопасности призвали придерживаться жителей районов префектуры Нара и деревни Миякэ префектуры Токио. Там замечены оползни, которые спровоцировали дожди от тайфуна.

Уточняется, что природное явление движется на северо-восток к границе Японии. Движение тайфуна «Чан-хом» называют медленным — 20 километров в час. Из-за такой скорости происходят затяжные дожди. В префектуре Вакаяма за несколько дней выпало до 486 миллиметров осадков, передает РИА Новости.

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тайфунэвакуацияЯпония
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