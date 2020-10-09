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Почти 90 человек пострадали из-за пожара в небоскребе в Южной Корее
Фото: twitter.com/YoZhany

Почти 90 человек пострадали из-за пожара в небоскребе в Южной Корее

Виктория Федотова

В мире

В Сети распространяется видео охваченного огнем 33-этажного небоскреба в городе Ульсане в Южной Корее. Сообщается, что очаг пожара находился на 12-м этаже. Из-за погодных условий огонь перекинулся на все здание. Пожар начался в ночь на 9 октября.

Пострадали 88 человек, они получили травмы и отравились дымом. Люди эвакуированы и размещены в отелях и медицинских учреждениях. В здании находился торговый центр и квартиры, сообщает агентство Yonhap.

О погибших и причине возгорания не сообщается.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что введенный из-за пожара на складе режим ЧС отменили в двух районах Рязанской области.

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