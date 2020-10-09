Введенный из-за пожара на складе режим ЧС отменили в двух районах Рязанской области

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отменил режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который был введен в двух районах региона из-за пожара и последующих взрывов на складе боеприпасов. Об этом в пятницу, 9 октября, рассказали в пресс-службе правительства.

Режим ЧС снят в Скопинском и Ряжском районах, сообщает ТАСС.

В районе населенного пункта Желтухино Рязанской области 7 октября произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. После этого произошла серия взрывов, густой дым распространился на многие километры от очага возгорания. За помощью к медикам обратились 26 человек с затруднением дыхания, головной болью и другими легкими осложнениями.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту пожара.

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