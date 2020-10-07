Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СК возбудил дело по факту пожара на военном складе в Рязанской области
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

СК возбудил дело по факту пожара на военном складе в Рязанской области

Юлия Захарова

Происшествия

Уголовное дело возбудили после пожара на военном складе в Рязанской области. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) РФ.

— Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Рязанскому гарнизону возбуждено уголовное дело по факту происшествия на территории одной из войсковых частей в Рязанской области, — отметили на официальном сайте ведомства.

Правоохранители создали следственную группу для расследования указанного происшествия. На место инцидента отправились сотрудники военного следственного отдела и военного следственного управления СК России по Западному военному округу.

Напомним, что в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. Из-за инцидента перекрыта федеральная трасса «Каспий». В результате возгорания были госпитализированы пять человек.

Читайте также: Более 110 хранилищ находились на территории загоревшегося военного склада под Рязанью

уголовное делоРязанская областьГСУ СК РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Фрумкин
Константин Фрумкин

Придется есть искусственное мясо

Алжан Жармухамедов
Алжан Жармухамедов

Я должен помочь детям

Ольга Ребковец
Ольга Ребковец

Написать «Тотальный диктант» можно дома

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Пора признать, что планете каюк

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Все мнения
О проекте