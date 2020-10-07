СК возбудил дело по факту пожара на военном складе в Рязанской области

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Уголовное дело возбудили после пожара на военном складе в Рязанской области. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) РФ.

— Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Рязанскому гарнизону возбуждено уголовное дело по факту происшествия на территории одной из войсковых частей в Рязанской области, — отметили на официальном сайте ведомства.

Правоохранители создали следственную группу для расследования указанного происшествия. На место инцидента отправились сотрудники военного следственного отдела и военного следственного управления СК России по Западному военному округу.

Напомним, что в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. Из-за инцидента перекрыта федеральная трасса «Каспий». В результате возгорания были госпитализированы пять человек.

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