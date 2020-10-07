Названа причина взрывов на бывших военных складах в Рязанской области

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перекинулся с загоревшейся травы. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Отмечается, что в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. На месте инцидента находятся пожарные. Они приступили к ликвидации огня, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «Расстрига»

Жители ближайших населенных пунктов эвакуированы. Информации о пострадавших нет.

Читайте также: Два человека пострадали во время пожара на севере Москвы